Юлия Высоцкая в мужском костюме вышла в свет с Андреем Кончаловским

У пары двое общих детей: Мария и Павел. В 2013 году дочь супругов попала в аварию, когда за рулем находился Андрей Кончаловский. Супруги почти ничего не рассказывают журналистам о здоровье Марии, которая впала в кому. Артистка только говорила, что авария изменила жизнь навсегда.