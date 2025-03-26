Юлия Высоцкая в мужском костюме вышла в свет с Андреем Кончаловским

Актриса Юлия Высоцкая в мужском костюме вышла в свет с мужем, режиссером Андреем Кончаловским. Об этом сообщает издание Peopletalk.
51-летняя Высоцкая и 87-летний Кончаловский появились на 38-й национальной кинематографической премии «Ника», которая прошла 24 марта в Москве.
Актриса вышла на красную дорожку в белой рубашке с черным галстуком и коричневом брючном костюме в мужском стиле. Знаменитость распустила волосы и сделала макияж в нюдовых тонах. Андрей Кончаловский позировал перед фотографами в голубой рубашке с галстуком, темно-синем костюме и туфлях. Режиссер обнимал и держал жену под руку.
На светском мероприятии также появились Юлия Снигирь с Евгением Цыгановым, Равшана Куркова, Юра Борисов с Анной Шевчук, Сергей Безруков и другие звезды.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились на фестивале «Кинотавр» в 1996-м. Спустя два года знаменитости официально зарегистрировали свои отношения. Юлия призналась, что на первом свидании сильно переживала из-за того, что не смогла найти туфли в цвет единственного нарядного платья. По словам актрисы, в итоге режиссеру понравился ее образ. Он посчитал наряд стильным.
У пары двое общих детей: Мария и Павел. В 2013 году дочь супругов попала в аварию, когда за рулем находился Андрей Кончаловский. Супруги почти ничего не рассказывают журналистам о здоровье Марии, которая впала в кому. Артистка только говорила, что авария изменила жизнь навсегда.