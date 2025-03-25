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Нонна Гришаева в бархатных брюках и жакете вышла в свет с 18-летним сыном

Актриса посетила премьеру сериала вместе с сыном Ильей

Актриса Нонна Гришаева вышла в свет с 18-летним сыном Ильей. Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Нонна Гришаева с сыном Ильей, фото: пресс-служба
Нонна Гришаева с сыном Ильей, фото: пресс-служба

Нонна Гришаева и Илья появились на премьере комедии «Актерище», которая состоялась 24 марта в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Актриса выбрала для закрытого мероприятия бордовую водолазку, зеленый жакет в клетку и бархатные брюки. Артистка также добавила к образу темно-зеленую кожаную сумку, ремень, серьги и кольцо. Сын знаменитости предпочел розовую рубашку, черную толстовку и джинсы.

Нонна Гришаева состоит в браке с актером Александром Нестеровым. Знаменитости поженились в 2006 году. Пара воспитывает общего сына. Актриса называла мужа своим помощником. По словам знаменитости, супруг берет на себя часть обязанностей, которыми должна заниматься она, но из-за плотного графика не успевает.

Гришаева уверена, что партнерство и взаимопомощь друг другу — это и есть секрет успешного счастливого брака. По мнению артистки, в отношениях также нельзя забывать уделять время друг другу и делать какие-либо сюрпризы для партнера.