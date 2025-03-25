После попытки взбунтоваться в конце первого сезона сериала «Разделение» (Severance) прошло почти полгода. За это время в офисе Lumon все изменилось: у главного героя Марка новая команда, однако он добился возвращения старых коллег — Хелли, Дилана и Ирвинга. Постепенно каждый из них делится тем, что произошло во внешнем мире, но Хелли, как выяснилось позже, все это время была подменена Хеленой Иган.