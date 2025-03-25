Дмитрий Нагиев впервые за долгое время вышел в свет и пообщался с публикой

Дмитрий Нагиев впервые за долгое время посетил светское мероприятие — он появился на премьере комедийного сериала «Актерище», где исполнил главную роль.
Актер вышел на красную дорожку, с удовольствием позировал фотографам и общался с прессой. Вместе с членами съемочной группы он также поднялся на сцену кинотеатра, где произнес благодарственную речь в своем фирменном саркастичном стиле.
«Я хочу от себя поблагодарить гастрит, который заработал на этих съемках, начальную стадию деменции, непроизвольное мочеиспускание при виде режиссера. Хочу поблагодарить продюсеров, которые меня подобрали на обочине нашего кинематографа примерно между “Чикатило” и “Новый год в Березовке”», — сказал артист.
Также Нагиев выразил благодарность коллегам-артистам, которые «деликатно относились к его возрасту», и своему партнеру по сериалу Антону Лапенко.
В сериале «Актерище» Дмитрий Нагиев сыграл кинозвезду Вячеслава Третьякова, который в сердцах дает пощечину кинокритику Никите Кисляку (Лапенко), за что подвергается общественному осуждению. Чтобы восстановить репутацию и успешную карьеру, Третьякову приходится принять участие в спектакле маленького провинциального театра, постановкой которого занимается сам Кисляк.
Премьера сериала «Актерище» состоится 1 апреля в онлайн-кинотеатре Kion.