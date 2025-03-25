Дмитрий Нагиев впервые за долгое время вышел в свет и пообщался с публикой

«Я хочу от себя поблагодарить гастрит, который заработал на этих съемках, начальную стадию деменции, непроизвольное мочеиспускание при виде режиссера. Хочу поблагодарить продюсеров, которые меня подобрали на обочине нашего кинематографа примерно между “Чикатило” и “Новый год в Березовке”», — сказал артист.