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Борисов и Цыганов захотели передать свои «Ники» женам

Актеры решили поделиться наградами за лучшую мужскую роль со своими супругами
Юра Борисов и Евгений Цыганов
Юра Борисов и Евгений Цыганов

На 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в категории «Лучшая мужская роль» оказалось два победителя: Юра Борисов и Евгений Цыганов. Во время выступления каждый из актеров изъявил желание передать награду своей жене.

«Огромная честь стоять на этой сцене и огромное счастье работать по такому материалу, — признался Цыганов, награжденный за роль Мастера, — спасибо, Михаил Афанасьевич, за эту историю». В финале речи актер признался, что хотел бы отказаться от премии в пользу Юлии Снигирь.

Выступавший следом Юра Борисов добавил, что у него в зале тоже присутствует жена: «Ее зовут Аня Шевчук, мы учились вместе, закончили вместе институт. Ань, я передаю тебе эту “Нику”».

Евгений Цыганов и Юра Борисов
Евгений Цыганов и Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

Напомним, что Юра Борисов получил кинонаграду «Ника» за роль в фильме «Кончится лето», а Евгений Цыганов — за работу в «Мастере и Маргарите».

При этом Юлия Снигирь, получившая «Нику» в категории «Лучшая женская роль», посвятила свою награду Евгении Добровольской.