На 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в категории «Лучшая мужская роль» оказалось два победителя: Юра Борисов и Евгений Цыганов. Во время выступления каждый из актеров изъявил желание передать награду своей жене.
«Огромная честь стоять на этой сцене и огромное счастье работать по такому материалу, — признался Цыганов, награжденный за роль Мастера, — спасибо, Михаил Афанасьевич, за эту историю». В финале речи актер признался, что хотел бы отказаться от премии в пользу Юлии Снигирь.
Выступавший следом Юра Борисов добавил, что у него в зале тоже присутствует жена: «Ее зовут Аня Шевчук, мы учились вместе, закончили вместе институт. Ань, я передаю тебе эту “Нику”».
Напомним, что Юра Борисов получил кинонаграду «Ника» за роль в фильме «Кончится лето», а Евгений Цыганов — за работу в «Мастере и Маргарите».
При этом Юлия Снигирь, получившая «Нику» в категории «Лучшая женская роль», посвятила свою награду Евгении Добровольской.