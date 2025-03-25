«Огромная честь стоять на этой сцене и огромное счастье работать по такому материалу, — признался Цыганов, награжденный за роль Мастера, — спасибо, Михаил Афанасьевич, за эту историю». В финале речи актер признался, что хотел бы отказаться от премии в пользу Юлии Снигирь.