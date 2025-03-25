Режиссер Учитель предположил, что Михаил Ефремов будет востребован в кино

По мнению режиссера, возвращение актера в профессию — это положительное событие, и он выразил желание лично встретиться с Ефремовым для обсуждения возможных совместных проектов. Учитель пока не стал называть конкретные фильмы или спектакли, в которых мог бы появиться освобожденный актер.