Режиссер Учитель предположил, что Михаил Ефремов будет востребован в кино

Режиссер и народный артист России Алексей Учитель выразил уверенность, что актер Михаил Ефремов, который вскоре выйдет на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО), сможет продолжить карьеру в кино и театре. Об этом он рассказал Пятому каналу на 38-й национальной кинематографической премии «Ника».
По мнению режиссера, возвращение актера в профессию — это положительное событие, и он выразил желание лично встретиться с Ефремовым для обсуждения возможных совместных проектов. Учитель пока не стал называть конкретные фильмы или спектакли, в которых мог бы появиться освобожденный актер.
Режиссер также отметил, что в будущем Ефремов наверняка будет востребован как в кино, так и на театральной сцене, поскольку его талант по-прежнему остается высоко ценимым в профессиональной среде.
«Я уверен, что его будут очень много снимать. И он будет востребован и в театре, и в кино», — заявил он.
Накануне суд одобрил прошение Ефремова об УДО. Напомним, актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы, однако благодаря досрочному освобождению он сможет выйти на свободу уже 9 апреля.
Ранее режиссер Алексей Герман-мл. сообщил, что кино и театр не закроют двери перед Ефремовым.