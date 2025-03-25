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Режиссер Учитель предположил, что Михаил Ефремов будет востребован в кино

По мнению режиссера, возвращение актера в профессию — это положительное событие
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер и народный артист России Алексей Учитель выразил уверенность, что актер Михаил Ефремов, который вскоре выйдет на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО), сможет продолжить карьеру в кино и театре. Об этом он рассказал Пятому каналу на 38-й национальной кинематографической премии «Ника».

По мнению режиссера, возвращение актера в профессию — это положительное событие, и он выразил желание лично встретиться с Ефремовым для обсуждения возможных совместных проектов. Учитель пока не стал называть конкретные фильмы или спектакли, в которых мог бы появиться освобожденный актер.

Режиссер также отметил, что в будущем Ефремов наверняка будет востребован как в кино, так и на театральной сцене, поскольку его талант по-прежнему остается высоко ценимым в профессиональной среде.

«Я уверен, что его будут очень много снимать. И он будет востребован и в театре, и в кино», — заявил он.

Накануне суд одобрил прошение Ефремова об УДО. Напомним, актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы, однако благодаря досрочному освобождению он сможет выйти на свободу уже 9 апреля.

Ранее режиссер Алексей Герман-мл. сообщил, что кино и театр не закроют двери перед Ефремовым.