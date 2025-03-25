Жизнь 16-летнего Уэйна далека от благополучной: мать давно ушла из семьи, а отец серьезно болен. Вскоре после его смерти Уэйн узнает, что покойному принадлежал автомобиль Pontiac Firebird, который был украден. Старый маслкар становится для парня чем-то большим, чем просто железяка на колесах — это память об отце, которую у него отняли. Вместе с подружкой Дэл, такой же бесстрашной и свободолюбивой, герой сериала «Уэйн» на мотоцикле отправляется во Флориду, чтобы вернуть машину. Приключениям сопутствуют драки, погони и столкновения с колоритными персонажами — от продажных копов до эксцентричных преступников.