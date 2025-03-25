Все помнят себя подростками. Когда гормоны бушуют, эмоции на пределе, а мир несправедлив. Кинематограф давно исследует тему, помогая лучше понять этот непростой жизненный период. В статье собрали пять ярких проектов, каждый из которых по-своему раскрывает проблемы взросления.
1. «Переходный возраст»
Ранним утром в дом 13-летнего Джейми Миллера врывается полиция. Мальчика арестовывают по подозрению в убийстве его одноклассницы Кэти Леонард. Для семьи Миллеров это становится шоком, а сам Джейми оказывается в центре громкого расследования. По ходу сюжета выясняется, что мальчик подвергался жестокой травле со стороны сверстников.
Каждая из четырех серий мини-сериала «Переходный возраст» снята одним непрерывным дублем. Такой подход создает эффект присутствия и усиливает эмоциональное воздействие на зрителя. Чтобы достичь необходимой слаженности и точности в исполнении, актерам пришлось репетировать сцены в течение четырех месяцев. Однако главным открытием шоу стал Оуэн Купер, сыгравший подростка. Юному дебютанту уже пророчат роли в большом кино, и неспроста. 14-летний Купер (столько ему был на момент съемок) поразил своим талантом не только зрителей, но и опытных коллег — режиссера Фила Барантини, а также сценариста и исполнителя роли отца Джейми Стивена Грэма.
2. «Уэйн»
Жизнь 16-летнего Уэйна далека от благополучной: мать давно ушла из семьи, а отец серьезно болен. Вскоре после его смерти Уэйн узнает, что покойному принадлежал автомобиль Pontiac Firebird, который был украден. Старый маслкар становится для парня чем-то большим, чем просто железяка на колесах — это память об отце, которую у него отняли. Вместе с подружкой Дэл, такой же бесстрашной и свободолюбивой, герой сериала «Уэйн» на мотоцикле отправляется во Флориду, чтобы вернуть машину. Приключениям сопутствуют драки, погони и столкновения с колоритными персонажами — от продажных копов до эксцентричных преступников.
Уэйн в исполнении ирландского актера Марка МакКенны — молчаливый, вспыльчивый, но в глубине души добрый и преданный юноша. Он может разбить неприятелю нос, но тут же поможет перейти дорогу старушке. Сам же сериал — гремучая смесь из криминальных боевиков «Бонни и Клайд» и «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо», но в формате подросткового кино.
3. «Конец ***го мира»
Главные герои — 17-летние Джеймс и Алиса. Джеймс убежден, что он психопат, и мечтает убить кого-то, чтобы проверить свои догадки. Алиса — дерзкая бунтарка, которая устала от своего унылого окружения и жаждет приключений. Их встреча приводит к безумному путешествию. Герои бросают вызов взрослым, их законам, всему миру и самим себе. Но их странные отношения трансформируются: Джеймс начинает осознавать, что не такой уж он безэмоциональный монстр, а Алиса раскрывает свои уязвимые стороны. Дуэт актеров Алекса Лоутера («Черное зеркало») и Джессики Барден («Части нее») завораживает своей химией.
Сериал «Конец ***го мира» выделяется уникальным визуальным стилем, который сопровождает саундтрек в стиле ретро. Проект стал одним из самых обсуждаемых.
4. «Элита»
Испанский сериал переносит нас в элитную школу «Лас Энсинас», где учатся дети богачей и аристократов. Однажды к ним зачисляют трех стипендиатов из бедных семей: Самуэля, Кристиана и Надю. Между ними и привилегированными учениками возникают конфликты, что приводит к убийству. Сюжет раскрывает тайны, интриги и сложные отношения между персонажами, затрагивая темы классового неравенства, токсичных отношений и поиска себя.
В сериале «Элита» снялись Мария Педраса («Бумажный дом»), Ицан Эскамилья и Мигель Бернардо («Зорро»). Благодаря дерзкой жанровой смеси из мыльной оперы и криминального триллера, проект полюбился многим и стал одним из флагманов Netflix.
5. «13 причин почему»
Сериал основан на одноименном романе американского писателя Джея Эшера. История начинается с того, что старшеклассник Клэй Дженсон получает набор аудиокассет, записанных накануне самоубийства его одноклассницей Ханной Бейкер. В записях Ханна рассказывает о тех тринадцати, чьи поступки стали для нее роковыми. Каждая серия посвящена одной из причин происшествия, все глубже погружая зрителя в мир подростковой жестокости.
«13 причин почему» — один из самых спорных и обсуждаемых сериалов Netflix. Он поднимает сложные темы депрессии, буллинга, сексуального насилия и самоубийства среди подростков.