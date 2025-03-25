Дочь актрисы Юлии Пересильд призналась, что готова на все ради роли в кино

Юная актриса добавила, что больше не считает себя ребенком, поэтому не реагирует на критику своих подчеркнуто женственных нарядов. Впрочем, обсуждают Пересильд-младшую в сети не только за откровенные платья — ей часто припоминают известные фамилии родителей, ставя под сомнение ее талант и обсуждая внешность. Однако Анна уверенно заявила, что справляется с негативом и спокойно относится к критике. Она призналась, что иногда даже соглашается с некоторыми замечаниями, но в целом считает, что невозможно нравиться всем.