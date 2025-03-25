Дочь актрисы Юлии Пересильд призналась, что готова на все ради роли в кино

Дочь заслуженной артистки России Юлии Пересильд и народного артиста РФ Алексея Учителя 15-летняя Анна призналась в беседе с Пятым каналом, что готова пойти на любые жертвы ради хорошей роли.
Известно, что актерам нередко приходится подвергаться серьезным испытаниям ради правдоподобного воплощения персонажей на экране. Иногда изменения касаются не только костюма и грима — порой актерам приходится сбрасывать или набирать десятки килограммов, выполнять опасные трюки, отправляться в дикие джунгли, а в некоторых случаях — даже покорять космос, как это сделала ее мать. Анна заявила, что ради сильного сценария и талантливого режиссера готова принять любые вызовы, подчеркнув, что любовь к кино заставляет ее не бояться трудностей.
«Я ради роли готова, правда, ну вот на все. В космос? Может быть и так, но она (мама) уже слетала. Нет, пока предложений таких не было», — заявила она.
Юная актриса добавила, что больше не считает себя ребенком, поэтому не реагирует на критику своих подчеркнуто женственных нарядов. Впрочем, обсуждают Пересильд-младшую в сети не только за откровенные платья — ей часто припоминают известные фамилии родителей, ставя под сомнение ее талант и обсуждая внешность. Однако Анна уверенно заявила, что справляется с негативом и спокойно относится к критике. Она призналась, что иногда даже соглашается с некоторыми замечаниями, но в целом считает, что невозможно нравиться всем.
«У каждого популярного человека будут и хейт, и приятные комментарии. Я к этому абсолютно нормально отношусь, потому что невозможно всем понравиться», — сказала артистка.
Ранее Юлия Пересильд попросила больше не отправлять ее в космос.