В Москве завершились съемки комедии «Добрый доктор», главные роли в которой сыграли Юрий Стоянов и Виктор Хориняк. Действие фильма разворачивается 1 января, когда после бурной новогодней ночи у людей обостряются различные заболевания, а больницы работают в ограниченном режиме.
Герой Стоянова — опытный врач с непростым характером Олег Мандрыгин, вынужденный в одиночку ездить на вызовы в праздничный день. Все меняется после того, как в него врезается курьер на самокате, и у врача отказывает спина. Обездвиженный доктор находит выход из ситуации: узнав о том, что у незадачливого доставщика Димы есть неоконченное медицинское образование, он уговаривает парня ходить к пациентам вместо него.
Юрий Стоянов признался, что захотел сыграть в фильме еще до того, как прочитал сценарий. «Для меня определяющим было слово “доктор”. Я из врачебной семьи, но ни разу в жизни не играл врача, хотя мне хотелось бы таким образом отдать дань уважения моему папе, который был выдающимся хирургом-гинекологом. Правда, когда я прочитал сценарий, то засомневался: ведь в фильме такой доктор, что, может быть, этот образ и не стоит папе посвящать. Это история про человека, у которого поначалу нет Нового года, но в итоге он все-таки будет», — рассказал артист.
Компанию звездному дуэту на экране составят Елена Валюшкина, Антон Богданов, Валерий Николаев, Анастасия Куимова и другие. Как отмечают создатели картины, среди персонажей будут пациенты «самого разного социального статуса и послепраздничного состояния души и тела».
Съемки фильма «Добрый доктор» проходили в разных районах столицы, от ЦАО до самых окраин города. Постановщик ленты — Никита Грамматиков («Ева, рожай!»), а художественным руководителем и соавтором сценария выступил шоураннер «Полицейского с Рублевки» Илья Куликов. По его словам, зрителей ждет «безудержный, где-то даже чуть-чуть беспредельный, угарный юмор».
«Медицинский юмор — штука сложная. Мне пришлось, к сожалению, узнать, что такое, к примеру, каловые камни. Я надеялся, что узнаю это в более зрелом возрасте, но как сценаристу довелось узнать гораздо раньше, как и о многих других медицинских подробностях», — рассказал Куликов.
Сценарист подчеркнул, что «Добрый доктор» получился атмосферной комедией для всей семьи, а также редким новогодним фильмом не про 31 декабря: «У нас получился первый в истории фильм про первое января, про похмельный пост-Новый год. Но дело даже не в похмелье, а в особом настроении этого дня, когда праздник вроде прошел и надо двигаться дальше. Мне кажется, 1 января — это лучший день для того, чтобы подумать о будущем, если, конечно, в этот момент ты вообще в состоянии думать».
Производством занимается кинокомпания Legio Felix по заказу Arna Media и онлайн-кинотеатра Premier.
На большие экраны картину выпустит дистрибьютор «Атмосфера кино». Премьера «Доброго доктора» ожидается зимой 2025−2026.