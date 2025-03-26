Юрий Стоянов признался, что захотел сыграть в фильме еще до того, как прочитал сценарий. «Для меня определяющим было слово “доктор”. Я из врачебной семьи, но ни разу в жизни не играл врача, хотя мне хотелось бы таким образом отдать дань уважения моему папе, который был выдающимся хирургом-гинекологом. Правда, когда я прочитал сценарий, то засомневался: ведь в фильме такой доктор, что, может быть, этот образ и не стоит папе посвящать. Это история про человека, у которого поначалу нет Нового года, но в итоге он все-таки будет», — рассказал артист.