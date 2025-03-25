Борисов и Цыганов получили премию «Ника» за «Лучшую мужскую роль»

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Актеры Юра Борисов («Кончится лето») и Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита») удостоены национальной кинематографической премии «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль», передает корреспондент ТАСС.
«Это огромная честь стоять на этой сцене, огромное счастье работать с такой группой по такому материалу», — сказал Цыганов, получая награду, отметив, что отказывается от премии в пользу актрисы Юлии Снигирь.
Борисов рассказал, что очень волновался перед получением награды. Актер решил передать статуэтку «Ника» своей жене Анне Шевчук.