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Борисов и Цыганов получили премию «Ника» за «Лучшую мужскую роль»

Евгений Цыганов отметил, что отказывается от премии в пользу актрисы Юлии Снигирь
Евгений Цыганов и Юра Борисов
Евгений Цыганов и Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Актеры Юра БорисовКончится лето») и Евгений ЦыгановМастер и Маргарита») удостоены национальной кинематографической премии «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль», передает корреспондент ТАСС.

«Это огромная честь стоять на этой сцене, огромное счастье работать с такой группой по такому материалу», — сказал Цыганов, получая награду, отметив, что отказывается от премии в пользу актрисы Юлии Снигирь.

Борисов рассказал, что очень волновался перед получением награды. Актер решил передать статуэтку «Ника» своей жене Анне Шевчук.