«Ника» за лучшую режиссуру досталась создателю «Снега в моем дворе»

Сыгравшая в ленте актриса труппы Театра на Бронной Мария Шумакова в интервью «Газете.Ru» назвала участие в этом проекте «наисчастливейшим опытом». Бакур Бакурадзе в фильме исполнил главную роль, с его героем у нее была любовная линия. По словам знаменитости, на площадке была замечательная атмосфера: все заняты своим делом и стояла абсолютная тишина. Возникло ощущение, как будто съемочная группа создает что-то сакральное.