Актеры Мадянов и Добровольская получили премию «Ника» посмертно

Сын Мадянова Роман получил приз за своего отца. Он выразил благодарность киноакадемии и зрителям, а также подчеркнул, что его отец был бы очень рад увидеть, что получил еще одну премию «Ника». Артиста наградили за роль в фильме «Любовь Советского Союза».