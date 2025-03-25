Актеры Мадянов и Добровольская получили премию «Ника» посмертно

Актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили премию «Ника» за роли второго плана посмертно. Об этом сообщает РИА Новости.
В публикации отмечается, что церемония награждения премии состоялась в московском театре «Маска».
Сын Мадянова Роман получил приз за своего отца. Он выразил благодарность киноакадемии и зрителям, а также подчеркнул, что его отец был бы очень рад увидеть, что получил еще одну премию «Ника». Артиста наградили за роль в фильме «Любовь Советского Союза».
Мадянова не стало 25 сентября из-за рака легких. Ему диагностировали болезнь в 2020 году, а прогрессировать опухоль начала прошлой весной.
Евгения Добровольская была удостоена награды «Ника» за роль в картине «Хуже всех», которая стала для нее последней.
10 января МХТ имени А. П. Чехова сообщил о кончине народной артистки России Евгении Добровольской. В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью — раком желудка.
Ранее сообщалось, что фильм «Мастер и Маргарита» получил 7 премий «Ника».