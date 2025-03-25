Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Снигирь посвятила свою «Нику» за роль Маргариты Евгении Добровольской

На вручении кинопремии «Ника» Юлия Снигирь получила награду за лучшую женскую роль
Юлия Снигирь на вручении кинопремии «Ника»
Юлия Снигирь на вручении кинопремии «Ника»Источник: Legion-Media.ru

На 38-й церемонии кинопремии «Ника» Юлия Снигирь получила награду в номинации «Лучшая женская роль» за исполнение Маргариты в фильме «Мастер и Маргарита». Свою «Нику» актриса посвятила Евгении Добровольской, сказав, что стоит на этой сцене и благодаря ей тоже.

«За меня всегда искренне радовалась Женя Добровольская, всегда писала, поздравляла, — поделилась Снигирь, — и мы обсуждали роль Маргариты, потому что когда я к ней готовилась, мы вместе снимались в фильме “Время года зима”».

Юлия Снигирь
Юлия Снигирь

Юлия рассказала, что Добровольская поделилась с ней своими мыслями по поводу сценария, который прочла ради Снигирь, и по поводу роли.

Однако саму награду 41-летняя актриса решила передать другой исполнительнице — Марианне Шульц, сыгравшей в фильме «Эра». Снигирь назвала ее работу невероятной и призналась, что ей до этого «расти и расти».

«Посвятила награду Жене, но передать физически могу Шульц», — завершила свою речь актриса.

При этом ленту «Мастер и Маргарита» киноакадемики назвали лучшим игровым фильмом, а в категории «Лучшая мужская роль» победу одержали сразу два номинанта: супруг Юлии Снигирь Евгений Цыганов получил «Нику» за роль Мастера, а Юру Борисова наградили за работу в фильме «Кончится лето».