На 38-й церемонии кинопремии «Ника» Юлия Снигирь получила награду в номинации «Лучшая женская роль» за исполнение Маргариты в фильме «Мастер и Маргарита». Свою «Нику» актриса посвятила Евгении Добровольской, сказав, что стоит на этой сцене и благодаря ей тоже.
«За меня всегда искренне радовалась Женя Добровольская, всегда писала, поздравляла, — поделилась Снигирь, — и мы обсуждали роль Маргариты, потому что когда я к ней готовилась, мы вместе снимались в фильме “Время года зима”».
Юлия рассказала, что Добровольская поделилась с ней своими мыслями по поводу сценария, который прочла ради Снигирь, и по поводу роли.
Однако саму награду 41-летняя актриса решила передать другой исполнительнице — Марианне Шульц, сыгравшей в фильме «Эра». Снигирь назвала ее работу невероятной и призналась, что ей до этого «расти и расти».
«Посвятила награду Жене, но передать физически могу Шульц», — завершила свою речь актриса.
При этом ленту «Мастер и Маргарита» киноакадемики назвали лучшим игровым фильмом, а в категории «Лучшая мужская роль» победу одержали сразу два номинанта: супруг Юлии Снигирь Евгений Цыганов получил «Нику» за роль Мастера, а Юру Борисова наградили за работу в фильме «Кончится лето».