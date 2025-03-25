Юлия Снигирь стала лучшей актрисой по версии кинопремии «Ника»

«Я хочу сказать, что за меня всегда искренне радовалась Женя Добровольская. Она всегда поздравляла, писала, мы всегда с ней обсуждали, в том числе мои роли. И мне кажется, что я стою на этой сцене отчасти благодаря ей тоже, потому что она много мне рассказывала, делилась своими мыслями по поводу этой книги, сценария и роли. Поэтому эту награду я посвящаю ей. При этом я бесконечно благодарна всей группе. Мне кажется, это одна из самых фантастических съемочных групп в нашей стране», — сказала она со сцены театра «Маска», где состоялась церемония вручения «Ники».