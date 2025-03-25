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Юлия Снигирь стала лучшей актрисой по версии кинопремии «Ника»

Она получила эту награду за фильм «Мастер и Маргарита»
Юлия Снигирь в фильме «Мастер и Маргарита»
Юлия Снигирь в фильме «Мастер и Маргарита»Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Актриса Юлия Снигирь победила в номинации «Лучшая женская роль» кинопремии «Ника» за фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, передает корреспондент ТАСС.

Свою награду Снигирь посвятила народной артистке РФ Евгении Добровольской, умершей 10 января 2025 года в возрасте 60 лет.

«Я хочу сказать, что за меня всегда искренне радовалась Женя Добровольская. Она всегда поздравляла, писала, мы всегда с ней обсуждали, в том числе мои роли. И мне кажется, что я стою на этой сцене отчасти благодаря ей тоже, потому что она много мне рассказывала, делилась своими мыслями по поводу этой книги, сценария и роли. Поэтому эту награду я посвящаю ей. При этом я бесконечно благодарна всей группе. Мне кажется, это одна из самых фантастических съемочных групп в нашей стране», — сказала она со сцены театра «Маска», где состоялась церемония вручения «Ники».