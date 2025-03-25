Композитор Зацепин удостоен премии «Ника» за «Честь и достоинство»

Композитор отметил, что активно продолжает творческую деятельность — он уже написал четыре мюзикла и балет. Зацепин поделился своими полезными привычками, которые помогают ему сохранять форму — делать утром зарядку, не переедать и заниматься каким-то делом вместо того, чтобы сидеть на диване перед телевизором.