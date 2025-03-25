Композитор Зацепин удостоен премии «Ника» за «Честь и достоинство»

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Народный артист РФ Александр Зацепин удостоен национальной кинематографической премии «Ника» за «Честь и достоинство». Награду композитору со сцены театра «Маска» вручал народный артист РФ Максим Дунаевский, передает корреспондент ТАСС.
«Это очень приятно получить [премию]. Правда, мне сейчас 99, не хватает еще одного года. Хорошие цифры, но если перевернуть, было бы лучше», — сказал Зацепин, получая награду.
Композитор отметил, что активно продолжает творческую деятельность — он уже написал четыре мюзикла и балет. Зацепин поделился своими полезными привычками, которые помогают ему сохранять форму — делать утром зарядку, не переедать и заниматься каким-то делом вместо того, чтобы сидеть на диване перед телевизором.
«Саша, дорогой, я не знаю, счастлив ли ты, но великое счастье — вручать тебе эту замечательную, достойную “Нику” “за достоинство”», — обратился Дунаевский к Зацепину, вручая ему статуэтку.