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Композитор Зацепин удостоен премии «Ника» за «Честь и достоинство»

Награду ему вручал народный артист РФ Максим Дунаевский
Максим Дунаевский и Александр Зацепин
Максим Дунаевский и Александр Зацепин

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Народный артист РФ Александр Зацепин удостоен национальной кинематографической премии «Ника» за «Честь и достоинство». Награду композитору со сцены театра «Маска» вручал народный артист РФ Максим Дунаевский, передает корреспондент ТАСС.

«Это очень приятно получить [премию]. Правда, мне сейчас 99, не хватает еще одного года. Хорошие цифры, но если перевернуть, было бы лучше», — сказал Зацепин, получая награду.

Композитор отметил, что активно продолжает творческую деятельность — он уже написал четыре мюзикла и балет. Зацепин поделился своими полезными привычками, которые помогают ему сохранять форму — делать утром зарядку, не переедать и заниматься каким-то делом вместо того, чтобы сидеть на диване перед телевизором.

«Саша, дорогой, я не знаю, счастлив ли ты, но великое счастье — вручать тебе эту замечательную, достойную “Нику” “за достоинство”», — обратился Дунаевский к Зацепину, вручая ему статуэтку.