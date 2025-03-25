Финальная серия «Переходного возраста» от режиссера Фила Барантини завершает напряженную историю главного героя Джейми. Фильм создан с использованием уникальной техники — каждая сцена снята в одном кадре, что подчеркивает напряжение и динамичность событий. В финале Джейми оказывается лицом к лицу с последствиями своих действий, и его внутренние конфликты достигают апогея. Он встречается с психологом, который пытается помочь ему разобраться в своих эмоциях и переживаниях. С одной стороны, он проявляет искренние чувства раскаяния, но с другой — его слова и поступки остаются загадкой.