Именно эта роль открыла Майки дорогу в большое кино. После работы у Тарантино предложения посыпались одно за другим. Именно благодаря «Однажды... в Голливуде» ее заметили кастинг-директора «Крика», а также режиссер Шон Бейкер, который в тот момент как раз работал над сценарием к «Аноре».