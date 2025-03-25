Главная киносенсация 2024 года — фильм «Анора» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном, получивший пять «Оскаров». Обладательницей одной из наград, за «Лучшую женскую роль», стала американская актриса Майки Мэдисон, которая еще раньше засветилась в «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино. В честь дня рождения Майки собрали пять интересных фактов из ее биографии.
1. Происхождение
Звезда не росла в семье актеров и не мечтала о Голливуде. Микаэла Мэдисон Росберг родилась в 1999 году в Лос-Анджелесе в семье психологов: ее отец занимался исследованием шизофрении, а мать работала детским психологом. Возможно, именно это помогло Майки с юных лет понимать человеческую природу — бесценный навык в актерской профессии.
Кроме того, у Мэдисон есть два брата, один из которых ее близнец, и две старшие сестры. У Майки британские и еврейские корни, а ее предки жили на территории Центральной и Восточной Европы.
2. От конного спорта к актерству
Прежде чем попасть в Голливуд, Майки всерьез увлекалась конным спортом. С детства она участвовала в соревнованиях и мечтала о профессиональной карьере наездницы. Казалось, что ее будущее предрешено: Мэдисон готовилась посвятить жизнь скачкам.
Однако вмешалась судьба, и когда старшая сестра Майки вышла замуж за голливудского сценариста, Мэдисон задумалась о карьере в кино. Благодаря зятю она познакомилась с процессом создания фильмов, узнала, как работают сценаристы и актеры.
Любопытство взяло верх, и будущая звезда решилась на первые пробы. Она начала ходить на кастинги и постепенно погружалась в профессию. В 2016 году Майки досталась первая заметная роль в сериале «Все к лучшему», где Мэдисон сыграла дочь главной героини в исполнении Памелы Эдлон.
3. «Однажды… в Голливуде»
Но настоящий прорыв ждал ее благодаря Тарантино. В 2019 году молодая актриса появилась в девятой картине Квентина «Однажды... в Голливуде». Ее персонаж Сьюзан Аткинс, одна из последовательниц Чарльза Мэнсона, хоть и был второстепенным, но произвел на публику большое впечатление.
Именно эта роль открыла Майки дорогу в большое кино. После работы у Тарантино предложения посыпались одно за другим. Именно благодаря «Однажды... в Голливуде» ее заметили кастинг-директора «Крика», а также режиссер Шон Бейкер, который в тот момент как раз работал над сценарием к «Аноре».
4. Подготовка к «Аноре»
Эни, она же Анора, — американка узбекского происхождения, работающая танцовщицей в стриптиз-клубе на Брайтон-Бич. Для достоверного воплощения образа Мэдисон предстояло изучить русский и проникнуться нашей культурой. Актриса установила обучающее приложение и ежедневно практиковалась, слушая фразы на русском языке с утра до вечера.
Однако этого оказалось недостаточно, и Майки решила переехать на Брайтон-Бич — район Нью-Йорка, известный своей русскоязычной общиной. Находясь там, она старалась как можно больше взаимодействовать с местными жителями, слушать их речь и перенимать интонации. Это помогло актрисе прочувствовать среду, в которой выросла ее героиня.
5. «Оскар» и оглушительный успех
В начале марта мир рукоплескал триумфатору «Оскара» фильму «Анора». Майки Мэдисон получила свою первую статуэтку в номинации «Лучшая женская роль», обойдя таких именитых соперниц, как Деми Мур и Синтия Эриво.
Произнося речь, Майки поблагодарила свою семью, команду фильма и сообщество работниц секс-индустрии, чью историю она стремилась рассказать правдиво и с уважением. Добавим, что «Анора» принесла Мэдисон премии BAFTA и Independent Spirit Awards.