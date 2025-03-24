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Фильм «Мастер и Маргарита» получил 7 премий «Ника»

Об этом стало известно на прошедшей в Москве церемонии вручения кинопремии
Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита

Российский фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина удостоился премии «Ника» во всех семи номинациях, в которых был представлен. 38-я церемония вручения кинопремии завершилась 24 марта вечером в Москве.

Современная экранизация знаменитого романа Михаила Булгакова стала триумфатором вечера, победив в главной категории «Лучший игровой фильм», а также в актерских номинациях (лучшие мужская и женская роли — Евгений Цыганов и Юлия Снигирь).

Кроме того, награды унесли художник и художники по костюмам, оператор и звукорежиссер фильма.

Стоит отметить, что в мужской актерской номинации победу разделили Евгений Цыганов и Юра Борисов (фильм «Кончится лето»). Оба посвятили победу своим женам: Цыганов — Снигирь, Борисов — Анне Шевчук.

Фильм «Мастер и Маргарита» вышел на экраны в начале 2024 года. Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь (Мастер и Маргарита) и Аугуст Диль (Воланд). Юра Борисов, проходивший пробы на роль Мастера, в итоге озвучил кота Бегемота.