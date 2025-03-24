Фильм «Мастер и Маргарита» получил 7 премий «Ника»

Фильм «Мастер и Маргарита» вышел на экраны в начале 2024 года. Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь (Мастер и Маргарита) и Аугуст Диль (Воланд). Юра Борисов, проходивший пробы на роль Мастера, в итоге озвучил кота Бегемота.