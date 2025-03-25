Валерия Ланская в интервью ТВ Mail ответила на вопрос о продолжении сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», в котором она сыграла жену офицера.
Актриса считает, что второй сезон может быть снят, поскольку проект вызывает интерес у зрителя.
«Мне кажется, раз у проекта такая популярность, то продолжение имеет место быть. Там много сюжетных линий, помимо основной, которые можно раскрыть. Это может быть интересно», — считает Ланская.
Однако актриса не уверена, что сама появится в продолжении из-за своей занятости: «Что касается лично меня, то я пока не решила окончательно, буду ли принимать участие во втором сезоне. Очень много работы параллельной. Пора меня клонировать».
Также актриса объяснила, почему проект стал таким популярным и обсуждаемым.
«Я ожидала, что проект получится очень актуальным и что многие будут сопереживать главным героям. Но то, что будет такой успех, — нет. Я рада, что все оказалось именно так, как есть, что история вызвала такой резонанс. Думаю, что основной причиной популярности сериала является то, что действия происходят в наше непростое время и касаются непосредственно СВО», — высказалась Ланская.
Напомним, в центре сюжета сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» — богатая наследница Катя Орлова и простой парень Леха Данилин, которые заключили фиктивный брак. По мере того как молодые люди сталкиваются с трудностями и опасностями, отношения между ними трансформируются, превращаясь в красивую историю любви.
Ранее Ника Здорик и Сергей Городничий, исполнители главных ролей, тоже намекнули на продолжение сериала.