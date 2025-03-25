«Я ожидала, что проект получится очень актуальным и что многие будут сопереживать главным героям. Но то, что будет такой успех, — нет. Я рада, что все оказалось именно так, как есть, что история вызвала такой резонанс. Думаю, что основной причиной популярности сериала является то, что действия происходят в наше непростое время и касаются непосредственно СВО», — высказалась Ланская.