Путин выразил соболезнования по случаю смерти Голубкиной

«Уважаемая Мария Андреевна, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной вашей мамы — Ларисы Ивановны Голубкиной. Ушла из жизни замечательная актриса, с именем и творчеством которой связаны яркие, незабываемые страницы отечественного театра и кинематографа», — говорится в телеграмме.