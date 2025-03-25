Путин выразил соболезнования по случаю смерти Голубкиной

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ларисы Голубкиной. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемая Мария Андреевна, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной вашей мамы — Ларисы Ивановны Голубкиной. Ушла из жизни замечательная актриса, с именем и творчеством которой связаны яркие, незабываемые страницы отечественного театра и кинематографа», — говорится в телеграмме.
Глава государства подчеркнул, что талант, удивительное обаяние, внутренняя культура и достоинство актрисы снискали ей высочайшее профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь.
Президент добавил, что добрая светлая память о народной артистке России Ларисе Голубкиной навсегда сохранится в сердцах родных и близких, коллег и друзей, многочисленных почитателей ее щедрого, самобытного дарования.