Режиссер Герман-мл. считает, что кино и театр не закроют двери перед Ефремовым

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в Москве, сможет вернуться в профессию после освобождения. Об этом в интервью НСН рассказал режиссер Алексей Герман-мл.
По его словам, театральное и кино-сообщество не отвернется от актера и предоставит ему возможность снова работать.
24 марта суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО). Если решение не будет обжаловано, актер выйдет на свободу 9 апреля. Герман назвал случившееся «жуткой» историей, подчеркнув, что вина Ефремова в произошедшем была огромной, однако он понес наказание и должен двигаться дальше.
По словам режиссера, Ефремов отличается талантом и искренностью, что выделяет его среди коллег. Он отметил, что многие в театральной среде далеки от идеала, и подчеркнул, что если кто-то решит закрыть перед актером двери, то поступит глупо, поскольку «мы все под Богом ходим».
Герман также добавил, что тонкая и ранимая натура Ефремова сыграла свою роль в трагедии. Он напомнил, что быть сыном Олега Ефремова — нелегкое испытание, и многие специально задевали и принижали Михаила. После аварии актер растерялся и не знал, как действовать, а привлечение адвоката Пашаева оказалось ошибкой.
«Очень многие из друзей с ужасом наблюдали за привлечением адвоката Пашаева и пытались сказать, что это ошибка. Однако, что было, то было. Да, жизнь человеку не вернуть — это трагедия, но надо идти дальше», — заключил он.
Ранее Гоша Куценко заявил, что Ефремов будет востребован как актер после УДО.