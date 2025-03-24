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Гоша Куценко заявил, что Ефремов будет востребован как актер после УДО

Актер отметил, что жизнь Ефремова сейчас только начинается
Гоша Куценко
Гоша Куценко

Освобожденный по УДО Михаил Ефремов будет востребован как актер. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил российский актер Гоша Куценко.

«Думаю, Миша будет сейчас востребован, будет сниматься, войдет в хорошую актерскую форму и жизнь его сейчас только начинается. Будем молиться за него, держать кулаки и я думаю, что это будет прекрасное событие для друзей, близких и зрителей. Ура! Ефремов ура!» — сказал актер.

Куценко также рассказывал aif.ru, что за проведенное время в исправительной колонии Ефремов стал совсем другим человеком.

Ранее российский актер Никита Ефремов высказался об освобождении своего отца из колонии. По его словам, этот момент является сложным для всех сторон.