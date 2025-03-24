Гоша Куценко заявил, что Ефремов будет востребован как актер после УДО

Освобожденный по УДО Михаил Ефремов будет востребован как актер. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил российский актер Гоша Куценко.
«Думаю, Миша будет сейчас востребован, будет сниматься, войдет в хорошую актерскую форму и жизнь его сейчас только начинается. Будем молиться за него, держать кулаки и я думаю, что это будет прекрасное событие для друзей, близких и зрителей. Ура! Ефремов ура!» — сказал актер.
Куценко также рассказывал aif.ru, что за проведенное время в исправительной колонии Ефремов стал совсем другим человеком.
Ранее российский актер Никита Ефремов высказался об освобождении своего отца из колонии. По его словам, этот момент является сложным для всех сторон.