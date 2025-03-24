Гоша Куценко заявил, что Ефремов будет востребован как актер после УДО

«Думаю, Миша будет сейчас востребован, будет сниматься, войдет в хорошую актерскую форму и жизнь его сейчас только начинается. Будем молиться за него, держать кулаки и я думаю, что это будет прекрасное событие для друзей, близких и зрителей. Ура! Ефремов ура!» — сказал актер.