Никита Ефремов прокомментировал освобождение отца из колонии по УДО

Российский артист Никита Ефремов высказался об освобождении своего отца Михаила Ефремова из колонии.
«Сегодня моему отцу одобрили условно-досрочное освобождение после пяти лет заключения. Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб», — написал актер в соцсети.
«Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — добавил Никита Ефремов.
Ранее сообщалось, что Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение актера об УДО. Михаил Ефремов выйдет из колонии 9 апреля.