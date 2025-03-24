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Никита Ефремов прокомментировал освобождение отца из колонии по УДО

Сын артиста назвал этот момент сложным для всех сторон
Никита Ефремов на премьере фильма «Дорогая, я больше не перезвоню», фото: пресс-служба
Никита Ефремов на премьере фильма «Дорогая, я больше не перезвоню», фото: пресс-служба

Российский артист Никита Ефремов высказался об освобождении своего отца Михаила Ефремова из колонии.

«Сегодня моему отцу одобрили условно-досрочное освобождение после пяти лет заключения. Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб», — написал актер в соцсети.

«Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — добавил Никита Ефремов.

Ранее сообщалось, что Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение актера об УДО. Михаил Ефремов выйдет из колонии 9 апреля.