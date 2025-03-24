Марат Башаров получил более 700 штрафов за превышение скорости

По данным источника, с января 2022 года по март 2025-го Башаров собрал 827 штрафов на автомобиле Lexus LX 570. В том числе актер 731 раз превысил скорость, 69 раз не соблюдал требования знаков или разметки, а также 18 раз неправильно парковался и пять раз проезжал на красный свет. В сумме артист получил штрафы на 613 тысяч рублей, на данный момент его долг погашен.