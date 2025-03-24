Марат Башаров получил более 700 штрафов за превышение скорости

Актер Марат Башаров нарушил правила дорожного движения (ПДД) более 800 раз за три года. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.
По данным источника, с января 2022 года по март 2025-го Башаров собрал 827 штрафов на автомобиле Lexus LX 570. В том числе актер 731 раз превысил скорость, 69 раз не соблюдал требования знаков или разметки, а также 18 раз неправильно парковался и пять раз проезжал на красный свет. В сумме артист получил штрафы на 613 тысяч рублей, на данный момент его долг погашен.
Известно, что в 2012 году Башарова лишили водительского удостоверения на 20 месяцев за вождение в нетрезвом виде. Актер был остановлен сотрудниками ГАИ за пересечение сплошной линии, алкотестер показал наличие у него в крови 0,229 промилле алкоголя.
Ранее режиссер Сарик Андреасян заявил, что не снимает Башарова в своих фильмах из-за скандала с избиением жен.
«Я не хочу, чтобы мой зритель, видя его на экране, думал о том, что он бьет жен», — объяснил кинематографист.