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Михаил Ефремов выйдет из колонии 9 апреля

Алексеевский районный суд Белгородской области ранее удовлетворил прошение актера об УДО
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

БЕЛГОРОД, 24 марта. /ТАСС/. Осужденный за гибель человека в ДТП актер Михаил Ефремов 9 апреля выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Юрий Падалко.

«[Ефремов выйдет из колонии] 9 апреля», — сказал он.

В понедельник Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение актера об УДО.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к 8 годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.