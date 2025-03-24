Звезда «Белого лотоса» рассказала, как ее личная жизнь изменилась после сериала

«На нем была футболка, из-под которой торчал живот, плюс красные ковбойские сапоги. Ростом сантиметров 150, и предложил мне пойти на свидание. С ним все было в порядке, но все-таки хочется, чтобы на тебя западал как минимум Брэд Питт», — говорит актриса.