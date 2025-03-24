Режиссер «Брата 3» захотел снять фильм про Пугачеву

По словам режиссера, он был бы счастлив, если бы Пугачева попросила его сделать картину «артхаусно, с сюром», поскольку артхаусное кино он снимает лучше всех. «Я бы вскочил на стол и начал бы этот фильм срочно снимать», — добавил Переверзев.