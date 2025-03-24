Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер «Брата 3» захотел снять фильм про Пугачеву

Режиссер «Брата 3» Переверзев заявил, что готов снять фильм про Аллу Пугачеву
Алла Пугачева
Алла ПугачеваИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер фильма «Брат 3» Валерий Переверзев признался, что хотел бы снять картину о певице Алле Пугачевой. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

Переверзев сообщил, что с удовольствием занялся бы большим проектом, посвященным артистке. В зависимости от запроса самой Пугачевой, он готов снять байопик или документальное кино о каком-либо эпизоде ее жизни.

«Я вообще сначала пообщался бы с ней. Должен быть двусторонний интерес», — отметил он.

По словам режиссера, он был бы счастлив, если бы Пугачева попросила его сделать картину «артхаусно, с сюром», поскольку артхаусное кино он снимает лучше всех. «Я бы вскочил на стол и начал бы этот фильм срочно снимать», — добавил Переверзев.