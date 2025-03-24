Режиссер «Дня выборов 2» прокомментировал УДО Михаила Ефремова

Режиссер и продюсер Александр Баршак прокомментировал освобождение актера Михаила Ефремова. В его фильме «День выборов 2» актер сыграл отца Иннокентия. Во время звонка корреспондента aif.ru Баршак писал актеру сообщение о том, что он очень рад его освобождению.
«Михаил Олегович изъел себя, надеюсь, он восстановится. Конечно, я готов приглашать его на съемки. Как отнесутся к этому в профессиональном сообществе — не знаю. Каждый пусть поступает в меру своей испорченности. Кто не без греха — пусть себя камнем по голове ударит», — сказал он aif.ru.
Напомним, 24 марта суд одобрил Михаилу Ефремову условно-досрочное освобождение. Прокурор посчитал, что цель наказания достигнута. В течение трех лет актеру будет запрещено водить автомобиль.
Ефремов в своей речи перед судом заявил, что получил важный урок. Актер также отметил, что тоскует по профессии и верит, что сможет принести пользу обществу своим ремеслом.
Солидарен с мнением Баршака и режиссер Кирилл Кузин. Он тоже готов приглашать Ефремова в новые проекты.