Режиссер «Дня выборов 2» прокомментировал УДО Михаила Ефремова

«Михаил Олегович изъел себя, надеюсь, он восстановится. Конечно, я готов приглашать его на съемки. Как отнесутся к этому в профессиональном сообществе — не знаю. Каждый пусть поступает в меру своей испорченности. Кто не без греха — пусть себя камнем по голове ударит», — сказал он aif.ru.