Трамп раскритиковал актера Джорджа Клуни и назвал его «второсортной кинозвездой»

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес актера Джорджа Клуни после его резких замечаний в адрес Белого дома.
В программе «60 минут» телеканала CBS News Клуни обвинил Трампа в использовании правительства для запугивания и принижения журналистов. Также он упомянул об иске главы Белого дома против CBS News.
При этом актер обвинил Демократическую партию в трусости и сокрытии сведений о плохом здоровье Джо Байдена.
«Для чего сейчас крайне дискредитированной программе “60 минут” писать полную “пафосную статью о Джордже Клуни, второсортной кинозвезде и неудавшемся политическом эксперте?”» — заявил Трамп в социальной сети Truth Social.
Американский лидер также обвинил Клуни в том, что он причастен к «падению» Байдена на выборах.