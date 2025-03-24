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Трамп раскритиковал актера Джорджа Клуни и назвал его «второсортной кинозвездой»

Американский президент считает, что Клуни является неудавшимся политическим экспертом
Джордж Клуни
Джордж КлуниИсточник: Legion-Media.ru

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес актера Джорджа Клуни после его резких замечаний в адрес Белого дома.

В программе «60 минут» телеканала CBS News Клуни обвинил Трампа в использовании правительства для запугивания и принижения журналистов. Также он упомянул об иске главы Белого дома против CBS News.

При этом актер обвинил Демократическую партию в трусости и сокрытии сведений о плохом здоровье Джо Байдена.

«Для чего сейчас крайне дискредитированной программе “60 минут” писать полную “пафосную статью о Джордже Клуни, второсортной кинозвезде и неудавшемся политическом эксперте?”» — заявил Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский лидер также обвинил Клуни в том, что он причастен к «падению» Байдена на выборах.