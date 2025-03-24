Светить экраном во тьме, шептать о своих страхах и смелости, искусно переплетать сатиру и ужасы— вот что толкает современное кинематографическое искусство на новые высоты. Уникальная лента «Еретик» (2024) исследует хрупкие грани веры, ставя под сомнение сами основы человеческой природы. Этот триллер, пронзающий пугающими нотами мистики и психологической драмы, заставит вас переосмыслить свои взгляды не только на религию, но и на то, что такое вера в нашем мире. Рассказываем о чем фильм «Еретик» (2024) и стоит ли его смотреть.