Актриса Екатерина Волкова поделилась редкими кадрами с внуком

Дочь артистки рассказывала журналистам, что мать сама предложила присутствовать на родах в качестве моральной поддержки. На тот момент женщина рассталась с отцом ребенка, и знаменитость решила не оставлять Валерию одну. По словам Волковой, им не только повезло с роддомом, но также позитивно отразился тот факт, что она — звезда сериала «Скорая помощь», медработники сразу узнали актрису и помогли быстрее освоиться.