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Актриса Екатерина Волкова поделилась редкими кадрами с внуком

Актриса снялась вместе со своим внуком
Актриса Екатерина Волкова поделилась редкими кадрами с внуком
Актриса Екатерина Волкова поделилась редкими кадрами с внукомИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова показала поклонникам своего старшего внука. Актриса поделилась в соцсетях редкими кадрами с Тимофеем, которому недавно исполнилось три года.

Артистка присутствовала на первых родах дочери Валерии. Она признавалась в соцсетях, что это был непростой опыт. Волкова «ревела от переполняющей нежности», когда впервые увидела мальчика, перерезала пуповину и взяла Тимофея на руки.

Дочь артистки рассказывала журналистам, что мать сама предложила присутствовать на родах в качестве моральной поддержки. На тот момент женщина рассталась с отцом ребенка, и знаменитость решила не оставлять Валерию одну. По словам Волковой, им не только повезло с роддомом, но также позитивно отразился тот факт, что она — звезда сериала «Скорая помощь», медработники сразу узнали актрису и помогли быстрее освоиться.

В марте 2024 года у дочери артистки родился второй сын, которого она назвала Платоном. А через полгода женщина вновь забеременела. Волкова рассказывала об этом в ток-шоу «Звезды сошлись». Артистка призналась, что мечтает о внучке, но будет рада и третьему мальчику.