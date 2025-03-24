Актриса Екатерина Волкова поделилась редкими кадрами с внуком

Звезда сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова показала поклонникам своего старшего внука. Актриса поделилась в соцсетях редкими кадрами с Тимофеем, которому недавно исполнилось три года.
Артистка присутствовала на первых родах дочери Валерии. Она признавалась в соцсетях, что это был непростой опыт. Волкова «ревела от переполняющей нежности», когда впервые увидела мальчика, перерезала пуповину и взяла Тимофея на руки.
Дочь артистки рассказывала журналистам, что мать сама предложила присутствовать на родах в качестве моральной поддержки. На тот момент женщина рассталась с отцом ребенка, и знаменитость решила не оставлять Валерию одну. По словам Волковой, им не только повезло с роддомом, но также позитивно отразился тот факт, что она — звезда сериала «Скорая помощь», медработники сразу узнали актрису и помогли быстрее освоиться.
В марте 2024 года у дочери артистки родился второй сын, которого она назвала Платоном. А через полгода женщина вновь забеременела. Волкова рассказывала об этом в ток-шоу «Звезды сошлись». Артистка призналась, что мечтает о внучке, но будет рада и третьему мальчику.