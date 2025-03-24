Последние десять лет Лариса Голубкина боролась с тяжелым онкологическим заболеванием, проходила лечение и курсы реабилитации. Недавно состояние здоровья Ларисы Ивановны ухудшилось, она уже не смогла обходиться без посторонней помощи и испытывала сильные боли.
Из-за специфики диагноза у Ларисы Голубкиной часто случались переломы, поэтому передвигалась актриса в инвалидном кресле. По понятным причинам Голубкина давно не работала и не выходила в свет, а после присвоения паллиативного статуса жила в специализированном учреждении. В начале 2025 года появилась информация о том, что артистка стремительно теряет в весе и испытывает проблемы со сном после рецидива болезни. 22 марта разнеслась весть о том, что звезды «Гусарской баллады» не стало.
Похоронят любимую миллионами актрису 25 марта на Троекуровском кладбище.
Коллеги вспоминают ее как невероятно светлого, отзывчивого, талантливого и скромного человека. Лариса Голубкина никогда не жаловалась, хотя простой ее судьбу не назовешь. Вспомним о том, какими были важные страницы ее жизни и, конечно, поговорим о самых любимых образах в кино.
Все, что звучало по радио
Лариса Голубкина с детства увлекалась пением, брала уроки вокала и знала наизусть репертуар Клавдии Шульженко. Как вспоминала сама звезда экрана, она запоминала и перепевала все, что слышала по радио, но Шульженко любила особенно.
Москвичка, дочь военного и закройщицы, она с детства была артистичной. В годы Великой Отечественной войны Лариса вместе с матерью находилась в эвакуации в Новосибирске и уже там знала наизусть многие оперные арии. Родители прочили ей более «земную» профессию, но после восьмого класса Голубкина втайне от отца поступила в музыкально-педагогическое училище, а потом сдала экзамены в ГИТИС на факультет музыкальной комедии, который окончила в 1964 году.
Преподавателем по вокалу была народная артистка СССР Мария Максакова. После диплома Лариса Голубкина присоединилась к труппе Центрального академического театра Советской Армии, где дебютировала в спектаклях «Солдат и Ева» и «Ринальдо идет в бой».
«Гусарская баллада», Шурочка Азарова
Судьбоносной для Голубкиной стала роль в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Фильм-мюзикл рассказывает историю девушки-корнета, которая хочет защищать родину наравне с мужчинами. Действие происходит летом 1812 года. Шурочка, воспитанная бравым воякой денщиком, умеет фехтовать и прекрасно держится в седле.
Ларисе Ивановне удалось обойти на пробах именитых претенденток на эту роль — Людмилу Гурченко и Алису Фрейндлих. По словам актрисы, в маскарадном мундире корнета она почувствовала себя абсолютно органично. Голубкина мечтала играть в «Гусарской балладе», потому что чувствовала, что эта роль создана для нее. Ей удалось овладеть мужской походкой, научиться держаться в седле и носить военную форму. Не последнюю роль сыграло телосложение, тогда еще женственности в ней было немного.
Образ отважной Шурочки Азаровой, блестяще воплощенный Голубкиной, принес ей мгновенную славу. Актрису стали активно приглашать в кино, отец тоже примирился с выбором дочери и оценил ее талант, но строгих правил не отменил — к десяти вечера звезда должна была быть дома.
«Дайте жалобную книгу», Татьяна Шумова
Еще одна культовая комедия Эльдара Рязанова о ресторане «Одуванчик», который пользуется дурной славой из-за плохого обслуживания. Журналист Никитин решает написать фельетон об этом заведении, но влюбляется в директора ресторана Татьяну Шумову, и помогает ей трансформировать ресторан в современное молодежное кафе.
Благодаря «Дайте жалобную книгу» зритель полюбил Голубкину как талантливую комедийную актрису, способную создавать яркие и запоминающиеся персонажи. Несмотря на красоту, она не боялась выглядеть на экране смешной.
«Как вас теперь называть?..», Лидия Костюк
И вновь актриса играет женщину-воина, советскую разведчицу в тылу врага. Действие картины «Как вас теперь называть?..» происходит в годы Великой Отечественной войны в оккупированном городе. Миссия Лидии полна опасностей, но неоценима для Победы.
Эта роль раскрыла драматические грани таланта Ларисы Голубкиной, она уже не та смешливая и веселая барышня, как в «Гусарской балладе», — это зрелый и многогранный образ.
«Трое в лодке, не считая собаки», Энн
Экранизация повести Джерома Клапка Джерома с тонким английским юмором, где три друга отправляются в путешествие по Темзе и попадают в приключения, была обречена на успех. Помимо литературного бестселлера в основе сюжета, в картине «Трое в лодке, не считая собаки» потрясающий актерский ансамбль — Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Михаил Державин, Зиновий Гердт и другие талантливые артисты.
А еще — это один из немногих примеров совместного творчества Ларисы Голубкиной с ее мужем.
«Живописная авантюра», мать главной героини
В 2007 году Лариса Голубкина вернулась на экраны в детективной мелодраме Валерия Ахадова. Фильм «Живописная авантюра» стал для нее последней работой в кино и знаменателен тем, что на съемочной площадке она впервые работала вместе со своей дочерью — Марией Голубкиной.
Сюжет рассказывает о загадочных событиях, связанных с подделкой картин известных художников. Лариса Голубкина исполнила небольшую, но запоминающуюся роль, добавив фильму шарма и элегантности.
После смерти Миронова замуж не вышла
С Андреем Мироновым судьба свела Голубкину в 1960-е. На первое предложение руки и сердца актриса ответила отказом. Позже она вышла замуж за сценариста Николая Щербинского-Арсеньева, родила дочь Марию. Однако этот брак оказался недолгим. В 1977 году Голубкина и Миронов официально расписались. Знаменитый актер удочерил Марию и воспитывал ее как родную.
Союз красивой и знаменитой пары продлился до трагической смерти Миронова в 1987 году. После этого Лариса Голубкина больше не строила отношений, о которых было бы известно. В последние годы Голубкина, несмотря на проблемы со здоровьем, продолжала выходить на сцену Театра Российской Армии, вела телепередачи, выступала как певица и выпустила диск с песнями.