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Какой мы запомнили Ларису Голубкину: главные вехи ее жизни и наследие

22 марта страна узнала, что звезда неповторимой Шурочки из «Гусарской баллады» закатилась. А ведь 9 марта Лариса Голубкина отметила свое 85-летие. Расскажем, чем запомнилась актриса и как складывалась ее судьба
Ольга Корнеева
Автор Кино Mail
Лариса Голубкина
Лариса ГолубкинаИсточник: PersonaStars

Последние десять лет Лариса Голубкина боролась с тяжелым онкологическим заболеванием, проходила лечение и курсы реабилитации. Недавно состояние здоровья Ларисы Ивановны ухудшилось, она уже не смогла обходиться без посторонней помощи и испытывала сильные боли. 

Из-за специфики диагноза у Ларисы Голубкиной часто случались переломы, поэтому передвигалась актриса в инвалидном кресле. По понятным причинам Голубкина давно не работала и не выходила в свет, а после присвоения паллиативного статуса жила в специализированном учреждении. В начале 2025 года появилась информация о том, что артистка стремительно теряет в весе и испытывает проблемы со сном после рецидива болезни. 22 марта разнеслась весть о том, что звезды «Гусарской баллады» не стало

Похоронят любимую миллионами актрису 25 марта на Троекуровском кладбище.

Коллеги вспоминают ее как невероятно светлого, отзывчивого, талантливого и скромного человека. Лариса Голубкина никогда не жаловалась, хотя простой ее судьбу не назовешь. Вспомним о том, какими были важные страницы ее жизни и, конечно, поговорим о самых любимых образах в кино. 

Все, что звучало по радио 

Лариса Голубкина с детства увлекалась пением, брала уроки вокала и знала наизусть репертуар Клавдии Шульженко. Как вспоминала сама звезда экрана, она запоминала и перепевала все, что слышала по радио, но Шульженко любила особенно.

Москвичка, дочь военного и закройщицы, она с детства была артистичной. В годы Великой Отечественной войны Лариса вместе с матерью находилась в эвакуации в Новосибирске и уже там знала наизусть многие оперные арии. Родители прочили ей более «земную» профессию, но после восьмого класса Голубкина втайне от отца поступила в музыкально-педагогическое училище, а потом сдала экзамены в ГИТИС на факультет музыкальной комедии, который окончила в 1964 году. 

Преподавателем по вокалу была народная артистка СССР Мария Максакова. После диплома Лариса Голубкина присоединилась к труппе Центрального академического театра Советской Армии, где дебютировала в спектаклях «Солдат и Ева» и «Ринальдо идет в бой».

«Гусарская баллада», Шурочка Азарова

Лариса Голубкина в фильме «Гусарская баллада»
Лариса Голубкина в роли Шурочки Азаровой в фильме «Гусарская баллада»

Судьбоносной для Голубкиной стала роль в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Фильм-мюзикл рассказывает историю девушки-корнета, которая хочет защищать родину наравне с мужчинами. Действие происходит летом 1812 года. Шурочка, воспитанная бравым воякой денщиком, умеет фехтовать и прекрасно держится в седле.

Ларисе Ивановне удалось обойти на пробах именитых претенденток на эту роль — Людмилу Гурченко и Алису Фрейндлих. По словам актрисы, в маскарадном мундире корнета она почувствовала себя абсолютно органично. Голубкина мечтала играть в «Гусарской балладе», потому что чувствовала, что эта роль создана для нее. Ей удалось овладеть мужской походкой, научиться держаться в седле и носить военную форму. Не последнюю роль сыграло телосложение, тогда еще женственности в ней было немного.

Образ отважной Шурочки Азаровой, блестяще воплощенный Голубкиной, принес ей мгновенную славу. Актрису стали активно приглашать в кино, отец тоже примирился с выбором дочери и оценил ее талант, но строгих правил не отменил — к десяти вечера звезда должна была быть дома.

«Дайте жалобную книгу», Татьяна Шумова

Лариса Голубкина в фильме «Дайте жалобную книгу»
Лариса Голубкина в роли Татьяны Шумовой в фильме «Дайте жалобную книгу»

Еще одна культовая комедия Эльдара Рязанова о ресторане «Одуванчик», который пользуется дурной славой из-за плохого обслуживания. Журналист Никитин решает написать фельетон об этом заведении, но влюбляется в директора ресторана Татьяну Шумову, и помогает ей трансформировать ресторан в современное молодежное кафе.

Благодаря «Дайте жалобную книгу» зритель полюбил Голубкину как талантливую комедийную актрису, способную создавать яркие и запоминающиеся персонажи. Несмотря на красоту, она не боялась выглядеть на экране смешной.

«Как вас теперь называть?..», Лидия Костюк

Лариса Голубкина в фильме «Как вас теперь называть?..»
Лариса Голубкина в роли Лидии Костюк в фильме «Как вас теперь называть?..»

И вновь актриса играет женщину-воина, советскую разведчицу в тылу врага. Действие картины «Как вас теперь называть?..» происходит в годы Великой Отечественной войны в оккупированном городе. Миссия Лидии полна опасностей, но неоценима для Победы.

Эта роль раскрыла драматические грани таланта Ларисы Голубкиной, она уже не та смешливая и веселая барышня, как в «Гусарской балладе», — это зрелый и многогранный образ.

«Трое в лодке, не считая собаки», Энн

Лариса Голубкина в фильме «Трое в лодке, не считая собаки»
Лариса Голубкина в роли Энн в фильме «Трое в лодке, не считая собаки»

Экранизация повести Джерома Клапка Джерома с тонким английским юмором, где три друга отправляются в путешествие по Темзе и попадают в приключения, была обречена на успех. Помимо литературного бестселлера в основе сюжета, в картине «Трое в лодке, не считая собаки» потрясающий актерский ансамбль — Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Михаил Державин, Зиновий Гердт и другие талантливые артисты.

А еще — это один из немногих примеров совместного творчества Ларисы Голубкиной с ее мужем.

«Живописная авантюра», мать главной героини

Лариса Голубкина и Мария Голубкина в фильме «Живописная авантюра»
Лариса Голубкина и Мария Голубкина в роли Маргариты Ивановны и Виктории в фильме «Живописная авантюра»

В 2007 году Лариса Голубкина вернулась на экраны в детективной мелодраме Валерия Ахадова. Фильм «Живописная авантюра» стал для нее последней работой в кино и знаменателен тем, что на съемочной площадке она впервые работала вместе со своей дочерью — Марией Голубкиной.

Сюжет рассказывает о загадочных событиях, связанных с подделкой картин известных художников. Лариса Голубкина исполнила небольшую, но запоминающуюся роль, добавив фильму шарма и элегантности. 

После смерти Миронова замуж не вышла

Мария Голубкина
Мария Голубкина Источник: Personastars.com

С Андреем Мироновым судьба свела Голубкину в 1960-е. На первое предложение руки и сердца актриса ответила отказом. Позже она вышла замуж за сценариста Николая Щербинского-Арсеньева, родила дочь Марию. Однако этот брак оказался недолгим. В 1977 году Голубкина и Миронов официально расписались. Знаменитый актер удочерил Марию и воспитывал ее как родную. 

Союз красивой и знаменитой пары продлился до трагической смерти Миронова в 1987 году. После этого Лариса Голубкина больше не строила отношений, о которых было бы известно. В последние годы Голубкина, несмотря на проблемы со здоровьем, продолжала выходить на сцену Театра Российской Армии, вела телепередачи, выступала как певица и выпустила диск с песнями. 