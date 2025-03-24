Из-за специфики диагноза у Ларисы Голубкиной часто случались переломы, поэтому передвигалась актриса в инвалидном кресле. По понятным причинам Голубкина давно не работала и не выходила в свет, а после присвоения паллиативного статуса жила в специализированном учреждении. В начале 2025 года появилась информация о том, что артистка стремительно теряет в весе и испытывает проблемы со сном после рецидива болезни. 22 марта разнеслась весть о том, что звезды «Гусарской баллады» не стало.