Режиссер Кузин готов приглашать Михаила Ефремова в свои проекты

Режиссер Кирилл Кузин высказался об освобождении Михаила Ефремова. Актер сыграл в его фильме «Самый лучший фильм 3-ДЭ» учителя труда дядю Мишу.
«Прекрасная новость. Замечательный, талантливый актер. Думаю, ему нужно будет время для отдыха после освобождения. Я готов приглашать его в новые проекты», — сказал он.
Напомним, что суд 24 марта удовлетворил ходатайство Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. Прокурор отметил, что цель наказания достигнута. В течение трех лет после освобождения актеру запрещено водить автомобиль. Судья же указал, что Ефремов неоднократно нарушал дисциплину и форму одежды.
Ранее стало известно, когда Михаил Ефремов выйдет на свободу.