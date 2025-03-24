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Режиссер Кузин готов приглашать Михаила Ефремова в свои проекты

Кирилл Кузин прокомментировал условно-досрочное освобождение Ефремова
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Кирилл Кузин высказался об освобождении Михаила Ефремова. Актер сыграл в его фильме «Самый лучший фильм 3-ДЭ» учителя труда дядю Мишу.

«Прекрасная новость. Замечательный, талантливый актер. Думаю, ему нужно будет время для отдыха после освобождения. Я готов приглашать его в новые проекты», — сказал он.

Напомним, что суд 24 марта удовлетворил ходатайство Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. Прокурор отметил, что цель наказания достигнута. В течение трех лет после освобождения актеру запрещено водить автомобиль. Судья же указал, что Ефремов неоднократно нарушал дисциплину и форму одежды.

Ранее стало известно, когда Михаил Ефремов выйдет на свободу.