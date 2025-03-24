Дженнифер Лопез вышла в свет с 17-летней дочерью

Актриса Дженнифер Лопез в топе и юбке со шлейфом вышла в свет с дочерью Эммой. Фото опубликованы на сайте People.
55-летняя Лопез и 17-летняя Эмма появились на премьере постановки «Отелло» Дензела Вашингтона и Джейка Джилленхола в Нью-Йорке. Актриса позировала на красной дорожке в темно-синем костюме, состоящем из топа со стразами и облегающей юбки-макси со шлейфом. Артистке уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с коричневыми тенями, тушью для ресниц, румянами и блеском для губ. Дочь певицы предпочла рубашку, брючный костюм в полоску, черный галстук, каффы и кольца.
В 2004 году Дженнифер Лопез вышла замуж за артиста Марка Энтони. Брак был заключен спустя неделю после развода мужчины с актрисой Даянарой Торрес. В 2007-м во время совместного тура артистка и ее супруг объявили о том, что ждут первенца. 22 февраля 2008 года на свет появились двойняшки — Эмма и Максимилиан. Однако в 2011-м певцы рассказали журналистам о расставании.
В 2021 году Дженнифер Лопез воссоединилась с актером Беном Аффлеком, с которым встречалась с 2002 по 2003 год. 16 июля 2022 года знаменитости поженились.
20 августа 2024 года СМИ написали, что певица подала на развод. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудским актером — 26 апреля.