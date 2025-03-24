Дженнифер Лопез вышла в свет с 17-летней дочерью

В 2004 году Дженнифер Лопез вышла замуж за артиста Марка Энтони. Брак был заключен спустя неделю после развода мужчины с актрисой Даянарой Торрес. В 2007-м во время совместного тура артистка и ее супруг объявили о том, что ждут первенца. 22 февраля 2008 года на свет появились двойняшки — Эмма и Максимилиан. Однако в 2011-м певцы рассказали журналистам о расставании.