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Актер Михаил Ефремов освобожден по УДО

В Белгородской области суд освободил по УДО актера Михаила Ефремова
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Алексеевский суд Белгородской области одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор согласилась, что Ефремов искупил свою вину и готов выйти на свободу по УДО.

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.