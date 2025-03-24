Стало известно, в чем провинился Михаил Ефремов за время пребывания в колонии

«9 поощрений и 3 нарушения. Он покидал рабочее место, чтобы попить чаю, также у него нашли смартфон, с которого артист звонил на волю. За это его на пять дней отправили в ШИЗО. Кроме того, Ефремов также постоянно нарушал дисциплину и требования к форме одежды», — приводит слова судьи канал.