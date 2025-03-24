Пользователи Сети считают, что Гвинет Пэлтроу публично высмеяла Меган Маркл

Интернет-пользователи посчитали, что артистка высмеяла Меган Маркл, так как добавила в видео песню This Will Be от Натали Коул, которую использовала жена принца Гарри в качестве музыкального сопровождения для своего кулинарного шоу. Кроме того, Гвинет Пэлтроу снялась с кружкой с монограммой, похожей на ту, которую герцогиня показывала в программе.