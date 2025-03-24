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Пользователи Сети считают, что Гвинет Пэлтроу публично высмеяла Меган Маркл

Актриса Гвинет Пэлтроу выложила кулинарное видео в стиле Меган Маркл
Гвинет Пэлтроу, фото: соцсети
Гвинет Пэлтроу, фото: соцсети

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу публично высмеяла герцогиню Сассекскую Меган Маркл. Об этом сообщает издание The Sun.

Пэлтроу опубликовала в соцсети видео, где показала, как готовит завтрак, состоящий из булочек, поджаренного бекона и яиц. Актриса предстала перед камерой в полосатой пижаме с распущенными волосами и без косметики.

Интернет-пользователи посчитали, что артистка высмеяла Меган Маркл, так как добавила в видео песню This Will Be от Натали Коул, которую использовала жена принца Гарри в качестве музыкального сопровождения для своего кулинарного шоу. Кроме того, Гвинет Пэлтроу снялась с кружкой с монограммой, похожей на ту, которую герцогиня показывала в программе.

На прошлой неделе Гвинет Пэлтроу в интервью изданию Variety рассказала, что еще не успела подружиться с Меган Маркл.

«Я не знаю Меган и Гарри… Я имею в виду, я встречалась с Меган, она кажется очень милой, но я совсем ее не знаю», — призналась артистка.

Гвинет Пэлтроу также ответила, как она относится к тому, что герцогиня Сассекская запустила свой лайфстайл-бренд As Ever, который некоторым напомнил марку актрисы Goop. По словам артистки, она не видит причин для конкуренции.

«Меня воспитывали так, чтобы я видела в других женщинах друзей, а не врагов… Думаю, что найдется место для всех. Каждый заслуживает возможности попробовать все, что он хочет», — заявила знаменитость.