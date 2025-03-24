Создатели «Суворовца 1944» хотят сделать кинотрилогию

«Наш герой вырос, мы уже ориентируемся на “Неуловимых Мстителей”. Ключевой темой фильма станет любовная история. Появится персонаж, имя держится в секрете пока, но это медийная актриса. В плане бюджета все будет серьезнее намного. Если говорить про дату — запланировали на 9 мая 2026 года. Это трилогия, мы сразу понимали, что будут три фильма», — сказал Вязников в пресс-центре ТАСС.