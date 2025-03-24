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Умер итальянский актер из «Талантливого мистера Рипли» Джанфранко Барра

Итальянскому актеру, режиссеру и сценаристу было 84 года
Джанфранко Барра в фильме «Аванти!» (1972)
Джанфранко Барра в фильме «Аванти!» (1972)

В возрасте 84 лет ушел из жизни Джанфранко Барра — итальянский актер, режиссер, сценарист, драматург и продюсер, известный по роли в фильме «Талантливый мистер Рипли», сообщает портал IMDb.

Артист скончался в Риме 23 марта. Причина смерти не называется.

Джанфранко Барра свою карьеру он начал как театральный актер. Также он работал в сфере рекламы. В фильмографии Джанфранко Барра более 120 работ.

Среди них «Аванти!», «Белая редиска», «Монахиня в бегах», «Медведь по имени Артур», «Хвост дьявола», «Банановый Джо» и «Убийство на кладбище этрусков».