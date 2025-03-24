Умер итальянский актер из «Талантливого мистера Рипли» Джанфранко Барра

В возрасте 84 лет ушел из жизни Джанфранко Барра — итальянский актер, режиссер, сценарист, драматург и продюсер, известный по роли в фильме «Талантливый мистер Рипли», сообщает портал IMDb.
Артист скончался в Риме 23 марта. Причина смерти не называется.
Джанфранко Барра свою карьеру он начал как театральный актер. Также он работал в сфере рекламы. В фильмографии Джанфранко Барра более 120 работ.
Среди них «Аванти!», «Белая редиска», «Монахиня в бегах», «Медведь по имени Артур», «Хвост дьявола», «Банановый Джо» и «Убийство на кладбище этрусков».