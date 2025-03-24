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Звезда «Молодежки» показала своего повзрослевшего сына

Актриса Анна Михайловская снялась с подросшим сыном
Звезда «Молодежки» показала своего повзрослевшего сына
Звезда «Молодежки» показала своего повзрослевшего сынаИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Молодежка» Анна Михайловская показала своего повзрослевшего сына. Актриса вместе с девятилетним Мирославом приняла участие в фотосессии и поделилась кадрами со съемки в соцсетях.

Знаменитость воспитывает мальчика от коллеги Тимофея Каратаева. Супруги расстались через два года после рождения первенца — они разъехались в 2017 году, а через год официально оформили развод. Артисты отмечали в соцсетях, что смогли остаться в дружеских отношениях и продолжили вместе воспитывать сына, не нанося ему лишних психологических травм. Михайловская и Каратаев вместе отмечают дни рождения Мирослава и посещают школьные мероприятия.

В 2021 году артистка призналась подписчикам, что ее сердце занято, но еще полгода звезда держала в секрете личность возлюбленного, а потом начала делиться совместными снимками с бизнесменом Кириллом Шокотько. Пара вместе выходила в свет, однако недавно стало известно, что они расстались. Актриса не дает комментариев на эту тему и больше не афиширует личную жизнь.