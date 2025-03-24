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В театре «Маска» состоится церемония вручения премии «Ника»

В номинации «Лучший фильм» представлены картины «Воздух», «Кончится лето», «Мастер и Маргарита», «Смотри на меня!» и «Снег в моем дворе»
Ника Здорик
Ника ЗдорикИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника» пройдет в театре «Маска» в Москве, сообщили в пресс-службе мероприятия.

«38-я торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии “Ника” пройдет 24 марта в театре “Маска”. Мероприятие традиционно соберет ведущих деятелей киноиндустрии, чтобы отметить достижения отечественного кинематографа за 2024 год», — отметили в пресс-службе.

«Для меня большая честь быть частью такой значимой церемонии. “Ника” — это символ признания и уважения труда всех, кто создает кино: актеров, режиссеров, операторов, сценаристов, художников по костюмам и многих других», — поделилась Здорик.

Кадр из фильма «Кончится лето»
Кадр из фильма «Кончится лето»

В номинации «Лучший фильм» представлены пять картин: «Воздух», «Кончится лето», «Мастер и Маргарита», «Смотри на меня!» и «Снег в моем дворе». Впервые в истории премии введена категория «Лучший сериал», где за награду поборются проекты «Дети перемен», «Первый номер», «Плевако», «Преступление и наказание», «Столыпин» и «Трасса».

Среди претендентов на звание лучшего актера — Юра Борисов («Кончится лето»), Сергей Безруков («Воздух») и Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»). В категории «Лучшая женская роль» номинированы Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Анастасия Талызина («Воздух»), Александра Урсуляк («Смотри на меня!») и Алина Ходжеванова («Филателия»).

«Ника» вручается за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Премия была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года.