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17-летняя дочь Миллы Йовович снялась в сетчатом наряде для модного журнала

Модель Эвер Андерсон снялась в прозрачном наряде для журнала Self Service

Дочь американской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер Андерсон снялась для модного журнала Self Service. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Эвер Андерсон
Эвер АндерсонИсточник: Соцсети

17-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором предстала в сетчатом платье красного цвета из ассортимента люксового бренда Alaia. На размещенном фото видно, что наряд выполнен из полупрозрачной ткани.

Для образа модели стилисты собрали ее волосы в небрежный высокий пучок и предложили примерить открытые туфли на шпильках. Визажисты, в свою очередь, сделали в макияже акцент на глаза и губы.