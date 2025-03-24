В 2024 году Олексюк снялась в двух полных метрах Марка Горобца — «Братья» и «Тур с Иванушками». Несмотря на внушительную разницу в возрасте — 31 год — режиссер и юная актриса закрутили роман. Александрине было всего 17, когда 49-летний Марк сделал ей предложение руки и сердца. Дождавшись совершеннолетия Олексюк, пара узаконила свои отношения. Супруги не обращают внимания на хейт и уверяют, что счастливы вместе.