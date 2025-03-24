Работы этих юных артистов в кино и на телевидении не только радуют аудиторию, но и вдохновляют многих детей и подростков на творчество. В статье мы расскажем о юных звездах, которые уже успели запомниться зрителям. Как складывается карьера Александрины Олексюк, Андрея Андреева, Евы Смирновой и других, читайте в нашем обзоре.
1. Александрина Олексюк, 18 лет
Карьера восходящей звезды кино началась в 2022 году со съемок в рекламных роликах. Эффектную девушку быстро заметили и начали осыпать предложениями о работе в кино. Александрина Олексюк появилась в таких проектах, как «Против всех», «Плакса», «Плейлист волонтера», «Елки 10».
В 2024 году Олексюк снялась в двух полных метрах Марка Горобца — «Братья» и «Тур с Иванушками». Несмотря на внушительную разницу в возрасте — 31 год — режиссер и юная актриса закрутили роман. Александрине было всего 17, когда 49-летний Марк сделал ей предложение руки и сердца. Дождавшись совершеннолетия Олексюк, пара узаконила свои отношения. Супруги не обращают внимания на хейт и уверяют, что счастливы вместе.
В этом году ожидается премьера как минимум одного проекта с участием Александрины — драмеди «Тетка».
2. Андрей Андреев, 14 лет
Звезда юного актера зажглась в 2021 году с выходом комедии «Батя». Андрей Андреев сыграл главную роль — Макса в детстве. Его партнером по площадке стал Владимир Вдовиченков.
Спустя год Андреев и Вдовиченков вновь поработали вместе. На сей раз они вместе снялись в фильме «Чук и Гек. Большое приключение». В комедии «Ждун» у Андрея также одна из главных ролей. А 3 апреля состоится премьера долгожданного продолжения «Бати» — «Батя 2. Дед». В этом фильме к Вдовиченкову и Андрееву присоединился Евгений Цыганов, который и исполнил роль деда.
3. Анна Пересильд, 15 лет
Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя с детства говорила, что свяжет свою жизнь с кинематографом. Ее дебют на экране состоялся в 2018 году — тогда она снялась в фэнтези «Черновик». Последовали работы в сериале «Нежность», фильмах «Первый снег» и «Тибра».
Настоящий успех пришел к ней после выхода нашумевшей драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». На Анну Пересильд посыпались предложения о съемках в кино и рекламе, она стала лицом нескольких брендов и одной из самых обсуждаемых актрис. В этом году Анна закончила съемки в фильме «Алиса в Стране чудес», где у нее главная роль.
В центре внимания находится и личная жизнь Пересильд-младшей. На съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» она закрутила роман с коллегой по площадке Ярославом Могильниковым. Пара просуществовала около полугода и распалась.
Сейчас активно ходят слухи о романе Анны Пересильд с певцом Ваней Дмитриенко. Актриса снялась в клипе артиста на песню «Цветаева», и с тех пор, судя по соцсетям, знаменитости проводят много времени друг с другом.
4. Даниил Муравьев-Изотов, 16 лет
Дебют этого актера состоялся, когда ему был всего год. Тогда Даниил Муравьев-Изотов появился в спортивной драме своего деда Владимира Потапова «Шепот оранжевых облаков». Затем были съемки в «Физруке» и в «Елках 1914». Спустя три года Даниил сыграл в еще одной части новогодней франшизы — «Елки Новые».
Всего в фильмографии 16-летнего артиста 34 проекта. В 2024 году с участием Даниила Муравьева-Изотова вышли сериалы «Плакса» и «Пальцы».
5. Виталия Корниенко, 14 лет
В фильмографии этой актрисы 115 проектов, а ей всего 14! Виталия Корниенко снимается в кино с двух лет, в ее послужном списке фильмы «Лед 2», «Мажор в Сочи», сериалы «Папины дочки. Новые», «Тетя Марта», «Шифр». В этом году ожидается выход новой части «Мажора» — полнометражный «Мажор в Дубае», где Вита снова воплотила образ дочери главного героя. Премьера сказки «Буратино», в которой Корниенко исполнила одну из ролей, запланирована на 1 января 2026 года.
6. Леон Кемстач, 16 лет
Кинодебют пасынка звезды «Реальных пацанов» Антона Богданова состоялся в 2021 году в фильме «Нормальный только я». В дальнейшем у Леона Кемстача не было особого желания продолжать актерскую карьеру, но мама уговорила его записать видеовизитку на кастинг сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Леона утвердили, причем сразу на главную роль. Образ Пальто принес Кемстачу популярность, награды и миллионы поклонников.
Сейчас Леон живет и учится в Дубае, но часто прилетает в Москву — к семье и на съемки. В этом году запланирован выход фильма «(Не)искусственный интеллект», в котором у 16-летнего парня главная роль. В ленте «Сын мой» Кемстача сыграет с Юлией Снигирь.
7. Ева Смирнова, 12 лет
Юная актриса громко заявила о себе в четыре года, появившись в шоу «Лучше всех!» на Первом канале. Зрители были очарованы Евой Смирновой, поэтому неудивительно, что ее стали приглашать и в другие передачи — «Вечерний Ургант», «Звезды сошлись», также Ева стала ведущей премии «ТЭФИ KIDS».
После успеха на телевидении Смирнова начала покорять киноиндустрию. С 2018 года она регулярно снимается в различных проектах, самые громкие из которых: «БИХЭППИ», «Настя, соберись!», «Против всех». В 2022 году Ева сыграла в «Чебурашке», а спустя год получила одну из главных ролей в перезапуске «Папиных дочек». Также Ева Смирнова пробует себя в дубляже и в амплуа телеведущей.
8. Кай Алекс Гетц, 17 лет
Актер, который сыграл одну из главных ролей в предстоящем байопике «ВИА “Васильки”», родился в семье режиссера Вадима Гетца и с юных лет проявлял интерес к творчеству. В пять лет Кай Алекс Гетц впервые снялся в кино, а в восемь — появился в комедии Марюса Вайсберга «8 новых свиданий».
Сейчас Каю Гетцу 17 лет, и за его плечами участие в 26 проектах. Наиболее известные из них: «Жена олигарха», «Пищеблок», «Монастырь», «Майор Гром: Трудное детство». Также Кай сыграл молодого Пушкина в фильме «Пророк. История Александра Пушкина».