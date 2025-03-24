Актриса Гринева показала фигуру в бикини после голодания в Крыму

Актриса Ирина Гринева показала фигуру в бикини после лечебного голодания. Звезда отметила в личном блоге, что за ее состоянием следили врачи из санатория в Крыму.
«Благодарю за прекрасную неделю, это был настоящий отдых. Вес взят! Самые лучшие доктора, и все они прекрасные люди. Приехала сюда замученной и усталой, а уезжаю полная сил и вдохновения», — написала артистка.
Знаменитость рассказывала, что в этом же санатории готовилась к роли балерины в фильме своего мужа. Гриневой нужно было похудеть на 10 килограммов, и ей удалось это сделать без вреда для здоровья.
Актриса в 2010 году вышла замуж за фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр Максима Шабалина, артистке на тот момент было 37 лет, а знаменитому спортсмену — 28. Актриса признавалась, что сначала не восприняла ухаживания чемпиона всерьез, но разница в возрасте ее никогда не смущала. Звезда в 40 лет впервые стала матерью, в 2013 году она родила дочь Василису. По словам знаменитости, появление ребенка полностью изменило ее жизнь и воплотило в реальность многие мечты.