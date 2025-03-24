Дженнифер Энистон засняли на ужине с Педро Паскалем

Папарацци засняли 56-летнюю Энистон и 49-летнего Паскаля, когда те выходили из бара Tower, который находится в отеле Sunset Tower. По информации журналистов, знаменитости ужинали и общались в заведении в течение трех часов. Актеры продолжили разговаривать на парковке, прежде чем разъехаться на разных машинах. Артисты были замечены вместе после того, как возникли слухи, что Педро Паскаль может сняться в сериале Энистон «Утреннее шоу».