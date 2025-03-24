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Дженнифер Энистон засняли на ужине с Педро Паскалем

Артисты были замечены вместе после того, как возникли слухи, что Педро Паскаль может сняться в сериале Энистон «Утреннее шоу»
Дженнифер Энистон и Педро Паскаль
Дженнифер Энистон и Педро ПаскальИсточник: Legion-Media.ru

Голливудскую актрису Дженнифер Энистон заметили вместе с коллегой Педро Паскалем 22 марта в Западном Голливуде. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци засняли 56-летнюю Энистон и 49-летнего Паскаля, когда те выходили из бара Tower, который находится в отеле Sunset Tower. По информации журналистов, знаменитости ужинали и общались в заведении в течение трех часов. Актеры продолжили разговаривать на парковке, прежде чем разъехаться на разных машинах. Артисты были замечены вместе после того, как возникли слухи, что Педро Паскаль может сняться в сериале Энистон «Утреннее шоу».

В конце февраля издание Life&Style со ссылкой на инсайдера сообщило, что знаменитость начала ходить на свидания спустя почти 7 лет после развода. По словам источника, актрисе важна конфиденциальность, поэтому она не встречается с потенциальными партнерами в общественных местах.

«Все это происходит за закрытыми дверями. Она встречается с мужчинами в домах их общих друзей, или они приходят к ней. Она предпочитает контролировать ситуацию и охранять свою частную жизнь», — отметил собеседник издания.

Звезда дважды состояла в браке. В 2000 году актриса вышла замуж за Брэда Питта, однако спустя пять лет они расстались. В 2011 году стало известно, что звезда «Друзей» встречается с Джастином Теру. Они познакомились на съемках фильма «Жажда странствий». В августе 2012-го пара обручилась, а спустя три года сыграла свадьбу. В 2018-м супруги объявили о расставании.