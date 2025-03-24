Михаил Ефремов просит выпустить его по УДО по состоянию здоровья

Михаил Ефремов обратился с просьбой о досрочном освобождении по состоянию здоровья. За последние шесть месяцев его трижды обследовал врач-пульмонолог.
По информации медиков, актеру необходимо срочное лечение. В октябре прошлого года СМИ писали, что у Михаила Ефремова диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких. Суд рассмотрит характеристики из исправительного учреждения и примет решение.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Ефремов может выйти на свободу по УДО уже в 2025 году. В 2020 году он был приговорен к лишению свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.