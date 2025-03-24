50-летняя Ева Лонгория показала фигуру в крошечном бикини

15 марта Еве Лонгории исполнилось 50 лет. Актриса организовала вечеринку по случаю своего юбилея, куда пригласила друзей и коллег. Для торжества артистка выбрала белое обтягивающее макси-платье с декольте до пупка. Звезде сериала «Отчаянные домохозяйки» уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками, контурингом и нюдовой помадой.