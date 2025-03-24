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50-летняя Ева Лонгория показала фигуру в крошечном бикини

Актриса показала откровенное фото в соцсети
50-летняя Ева Лонгория показала фигуру в крошечном бикини
50-летняя Ева Лонгория показала фигуру в крошечном бикиниИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория снялась в купальнике. Актриса опубликовала фото в соцсети.

50-летняя Лонгория позировала в леопардовом крошечном лифе бикини, цепочке с подвеской и черной кепке. Актриса намазалась маслом для загара и легла на шезлонг. Звезда «Отчаянных домохозяек» распустила волосы и скрыла лицо за головным убором.

15 марта Еве Лонгории исполнилось 50 лет. Актриса организовала вечеринку по случаю своего юбилея, куда пригласила друзей и коллег. Для торжества артистка выбрала белое обтягивающее макси-платье с декольте до пупка. Звезде сериала «Отчаянные домохозяйки» уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками, контурингом и нюдовой помадой.

До этого Лонгория появилась на красной дорожке мероприятия Global Gift Gala в Париже. Актриса выбрала для выхода в свет полупрозрачное облегающее макси-платье, украшенное пайетками. Артистка также надела серебристые босоножки на каблуках, колье, браслет и несколько колец. Знаменитость распустила волосы.