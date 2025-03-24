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Суд отказал Михаилу Ефремову в закрытии судебного заседания об УДО

Актер хотел, чтобы рассмотрение процесса прошло в закрытом режиме
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Суд отказал Михаилу Ефремову в закрытии судебного заседания об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Адвокат и сам актер просили, чтобы рассмотрение процесса прошло в закрытом режиме, так как на нем будут разглашаться личные данные Ефремова. Суд же посчитал, что оснований для этого нет», — говорится в сообщении.

В сети появились кадры реакции актера на решение суда. На записи видно, что во время озвучивания решения Ефремов смотрел в сторону.

До этого сообщалось, что в суде началось заседание по условно-досрочному освобождению Михаила Ефремова.

Кроме того, сообщалось, что ранее Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) в «секретном формате». Он также заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался. Актер помогает с художественной самодеятельностью в колонии. По его словам, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов». Одной из причин, по которой Ефремову одобрили подачу прошения об условно-досрочном освобождении, стали проблемы со здоровьем.