Суд отказал Михаилу Ефремову в закрытии судебного заседания об УДО

Кроме того, сообщалось, что ранее Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) в «секретном формате». Он также заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался. Актер помогает с художественной самодеятельностью в колонии. По его словам, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов». Одной из причин, по которой Ефремову одобрили подачу прошения об условно-досрочном освобождении, стали проблемы со здоровьем.