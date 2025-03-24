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В суде началось заседание по условно-досрочному освобождению Михаила Ефремова

Артист участвует в слушаниях по видеосвязи
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Заседание по вопросу условно-досрочного освобождения (УДО) актера Михаила Ефремова началось в Алексеевском районном суде.

Артист подключился к рассмотрению по видеосвязи.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Ефремов может выйти на свободу по УДО уже в 2025 году. Отмечалось, что актера в колонии начали посещать режиссеры, которые проводят с ним пробы.

Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в городе Алексеевка Белгородской области. В 2020 году он был приговорен к лишению свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.