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Мария Миронова сообщила о пополнении в семье

Актриса поделилась новостью о прибавлении в семье
Мария Миронова на премьере фильма «Роднина», фото: пресс-служба
Мария Миронова на премьере фильма «Роднина», фото: пресс-служба

Актриса Мария Миронова сообщила в соцсетях о пополнении в семье. Звезда показала поклонникам фото младенца.

«Знакомьтесь, мой племянник Даня. Сын моего брата. Прекрасный человек пришел в мир! Наша семья пополняется», — поделилась знаменитость.

Мать звезды артистка Екатерина Градова вместе со своим вторым мужем Игорем Тимофеевым в 1991 году усыновила Алексея Суховеркова. Мироновой на тот момент было 18 лет, и она поддержала решение матери взять мальчика из детского дома. Актриса неоднократно говорила в интервью, что у нее прекрасные отношения с братом, и она всегда рада его видеть.

Знаменитость отмечала в интервью, что Алексей был хорошей компанией для ее сына, с которым у них небольшая разница в возрасте. Актриса летом 1992 года родила первенца Андрея от бизнесмена Игоря Удалова. По словам звезды, мальчикам было интересно друг с другом, и они стали хорошими друзьями.

Миронова также растит пятилетнего Федора от актера Андрея Сороки, который моложе нее на 19 лет. Знаменитость во второй раз забеременела в 45 лет, она рассказывала, что ее пугали «страшными диагнозами», однако она доверилась врачу, который настроил ее на позитивный лад. Артистке было нелегко вынашивать ребенка, но никаких осложнений не возникло, и Федор родился здоровым.