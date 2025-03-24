Мария Миронова сообщила о пополнении в семье

Миронова также растит пятилетнего Федора от актера Андрея Сороки, который моложе нее на 19 лет. Знаменитость во второй раз забеременела в 45 лет, она рассказывала, что ее пугали «страшными диагнозами», однако она доверилась врачу, который настроил ее на позитивный лад. Артистке было нелегко вынашивать ребенка, но никаких осложнений не возникло, и Федор родился здоровым.